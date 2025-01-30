Afyonkarahisar'da Özel Klinik Skandalı: Serum Uygulaması Sonrası Ölüm - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Özel Klinik Skandalı: Serum Uygulaması Sonrası Ölüm

Afyonkarahisar\'da Özel Klinik Skandalı: Serum Uygulaması Sonrası Ölüm

Afyonkarahisar'da özel bir klinikte 'sarı serum' uygulanmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın eşi, klinik çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

30.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:30
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AFYONKARAHİSAR Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Gündoğan'ın (38) boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte, 'sarı serum' bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Klinikten alınan sarı serum örneği ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre; burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

EŞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.

ÖZEL KLİNİKTEN AÇIKLAMA YOK

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulunulduğu, klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneğinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Diğer yandan özel klinikten olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

Mehmet Gündoğan, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Özel Klinik Skandalı: Serum Uygulaması Sonrası Ölüm - Son Dakika

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