Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah ve Silah Parçaları Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da adresinde ruhsatsız silah ve silah parçaları ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D'nin adresinde izinsiz ruhsatsız silah tamiri yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda, 22 ruhsatsız tabanca ve tüfek, silah parçaları, 2 dedektör ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürdüğü bildirildi.