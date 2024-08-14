Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde saklandığı saman balyaları arasında yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte hakkında arama kaydı bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, iki suçtan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.C.A'nın yerini tespit etti.
Evinin bahçesindeki saman balyaları arasına oluşturduğu alanda yakalanan M.C.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da saklanan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?