Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı genişleterek 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, Afyonkarahisar Adliyesine getirildi.
Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Dörtyol Mahallesi Uydukent Minibüs Durağı'nda 13 Temmuz'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, durak başkanı Osman Bulaş ölmüş, İsmail Ç. ise yaralanmıştı.
Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 15 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Tutuklu - Son Dakika
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