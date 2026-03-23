Afyonkarahisar'da Su Krizi Alarm Veriyor
Afyonkarahisar'da Su Krizi Alarm Veriyor

23.03.2026 11:59
Eber ve Karamık göllerindeki su kaybı, içme suyu teminini tehlikeye atıyor. Acil önlem şart.

AFYONKARAHİSAR'da Eber Gölü ve Karamık Gölü başta olmak üzere bölgedeki sulak alanlar hızla kururken, içme suyu temininin de ciddi risk altında olduğu kaydedildi.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi başkanı Ekrem Önder Çiftçi, 22 mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da içme su krizi riskinin hızlandığını belirtti. Çiftçi, özellikle Eber ve Karamık göllerindeki su kaybının sadece çevresel değil, ekonomik ve sosyal bir krizin habercisi olduğunu vurguladı. Göllerdeki çekilmenin alarm verici boyutlara ulaştığını ifade eden Çiftçi, "Eber Gölü kirlilik, yangınlar ve yanlış su politikası nedeniyle adeta can çekişiyor. Karamık Gölü, yangınlar ve su krizi nedeniyle her geçen gün biraz daha yok oluyor" dedi.

Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşanan içme suyu sıkıntısına da dikkati çeken Çiftçi, "Mevcut kaynaklar yetersiz. Plansız su yönetimi, krizi daha da tetikliyor. Dağlarımızdan su fışkırmasına rağmen içme suyu bulma sıkıntısı yaşanıyor. Hemen bugün harekete geçilmezse yarın çok geç olacak. Yerel yönetimleri, ilgili kurumları bilimsel ve sürdürülebilir su politikaları uygulamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Haber- kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Su Krizi Alarm Veriyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Su Krizi Alarm Veriyor - Son Dakika
