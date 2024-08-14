Afyonkarahisar'da suça sürüklenen çocuklar için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da suça sürüklenen çocuklar için iş birliği protokolü imzalandı

Afyonkarahisar\'da suça sürüklenen çocuklar için iş birliği protokolü imzalandı

Afyonkarahisar'da suça sürüklenen çocukların toplumla yeniden bütünleşmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (ESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında suça sürüklenen çocukların meslek edinmeleri ve toplumla yeniden bütünleşmeleri sağlanacak.

14.08.2024 10:17
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Afyonkarahisar'da suça sürüklenen çocukların toplumla yeniden bütünleşmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı (ESOB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile ESOB Başkanı Cengiz Üstün Adliye binasındaki programda, protokole imza attı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, suça sürüklenen çocukların meslek edinebilmeleri ve toplumsal alanlara aktif olarak dahil olmaları amacıyla protokolün hayata geçirildiği belirtildi.

Protokolle, eğitime devam etmediği tespit edilen suça sürüklenen çocukların öğrenimlerinin devamlılığı ile birlikte toplumla yeniden bütünleşmelerinin sağlanması amaçlandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumlar arası iş birliğiyle hiçbir ticari amaç gütmeksizin çocukların tekrar suça yönelmelerini önlemek için yeteneklerine uygun meslek edinmeleri, istihdama katılmaları sağlanacaktır. Çocukların çalışma sürecinde yaşayabilecekleri olası problemlerin tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından vaka yönetimi yapılarak etkin destek hizmeti sunulacaktır."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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