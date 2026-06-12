Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
12.06.2026 10:51
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İki şüpheliye ait adreste 150 tarihi eser ve kaçakçılık ekipmanları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, tarihi eser niteliğinde sikke ve objenin bulundurulduğu bilgisi üzerine Salar beldesindeki adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 150 sikke ve obje, 4 define arama çubuğu, el dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Ekipler, İ.Ç. ve M.Ç'ye yasal işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kaçakçılık, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nizamettin Kızılkum Nizamettin Kızılkum:
    bunu kaça satıyorlardı acaba merak ettim yurt dışına mı gidiyordu bu eserler neyse en azından yakalandılar da şu elimizde kalan tarihi mallar da şayet güvende olsa keşke vergilerimiz de gidiyordu buraya 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkın Ahmet Akkın:
    vay be 150 tane eser yani! türkiye de yapılmış hoş ama komşu ülkelerde de benzer operasyonlar görüyorum! define arama ekipmanları falan demek ki ciddi bir işletme varmış 0 0 Yanıtla
  • Seçil Ince Seçil Ince:
    ya bu kaçakçılar ne zaman durur artık devlet bütün gücüyle bu işlere sahip çıkmalı 0 0 Yanıtla
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