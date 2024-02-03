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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde M.A.K, umuma açık tuvalette karşılaştığı E.C. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, E.C'yi bıçakla yaralayarak kaçtı. E.C, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

03.02.2024 21:39
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Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde M.A.K, umuma açık tuvalette karşılaştığı E.C. (48) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, E.C'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi beldeden 2 kilometre uzaktaki tarlada yakaladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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