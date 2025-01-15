Afyonkarahisar'da Ticaret Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Ticaret Denetimleri

Afyonkarahisar\'da Ticaret Denetimleri

2024'te yapılan denetimlerde 1.1 milyon lira ceza uygulandı, 1284 firma denetlendi.

15.01.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 2024'te yapılan denetimlerinde 1 milyon 148 bin 612 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2024'te Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında yapılan denetimlerde 1284 firmanın denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, 23 bin 59 hizmet veya ürün denetlendiği belirterek, şunlar kaydedildi:

"Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 1 milyon 148 bin 612 lira idari para cezası uygulandı. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında haksız fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili yapılan denetimlerde ise 1136 firma ile 10 bin 217 ürün ve hizmet denetlendi."

Açıklamada ifadesine yer verilen Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla da tüketicilerin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Ticaret Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:38 Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Ticaret Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.