Afyonkarahisar\'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

12:03 • •
Afyonkarahisar'da tıra yandan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
K.İ. yönetimindeki 34 DGD 127 plakalı otomobil, Emirdağ ilçesi Çatallı köyü kavşağında M.A. idaresindeki 42 APV 667 plakalı tırı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yandan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü K.İ. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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