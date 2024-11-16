Afyonkarahisar\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

A.K.G, (22) idaresindeki 26 KF 100 plakalı otomobil, Beyyazı beldesi yakınlarında önce A.G.Ç'nin (28) kullandığı 03 AGH 794 plakalı kamyonete ardından M.A.A. (30) yönetimindeki 03 AEB 039 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden A.K.G. ve A.G.Ç. ile araçlardaki T.A, (50) D.Ç, (26) N.Ç. (6) ve O.K.Ç. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.