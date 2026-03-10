Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Kütahya kara yolunda 2 aracı durdurdu.
Ekiplerin narkotik köpeğiyle araçlarda yaptığı aramada, 10 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüleri M.Y. ile M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?