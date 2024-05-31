Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 787 sentetik hap, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

31.05.2024 14:15
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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 787 sentetik hap, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.C, E.G. ile D.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Jandarma, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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