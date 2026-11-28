Afyonkarahisar'dan bir kişi, Manavgat'ta ineği ölen kadına inek sözü verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki kadın, uzun süredir baktığı ineğinin ölümü üzerine ağıt yakmıştı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Afyonkarahisar'dan bir kişi, kadına en kısa sürede inek hediye edeceğini bildirdi.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ineği ölünce gözyaşlarını tutamayıp ağıt yakan Hapa Dönek'e (79), Afyonkarahisar'dan bir kişi inek hediye edeceğini söyledi.
Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Hapa Dönek'in uzun süredir baktığı ineği öldü. Dönek'in, geçimini sağladığı ineğinin ölümü üzerine ağlayarak ağıt yaktığı anlar, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine Afyonkarahisar'dan Hapa Dönek'e ulaşan bir kişi, en kısa sürede kendisine bir inek hediye edeceğini bildirdi.
Kaynak: DHA
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