Afyonkarahisar Emirdağ'da mantar fabrikası yangınını itfaiye bir saatte söndürdü - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da mantar fabrikası yangınını itfaiye bir saatte söndürdü

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Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mantar fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürüldü. Olayda fabrika binası hasar görürken bölgeye çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ve AFAD yönlendirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mantar fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mantar fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Emirdağ ve belde belediyeleri, Bayat ve İscehisar ilçe itfaiyeleri ile Eskişehir'e bağlı Çifteler İlçe İtfaiyesi, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin, yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında, fabrika binasında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ'da mantar fabrikası yangınını itfaiye bir saatte söndürdü - Son Dakika
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