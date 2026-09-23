Afyonkarahisar Emniyeti, FETÖ'den 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan firariyi yakaladı

Afyonkarahisar Emniyeti, FETÖ'den 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan firariyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte aranan kişilere yönelik çalışmasıyla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
FETÖ üyeliği suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.O. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA