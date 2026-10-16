Afyonkarahisar Erkmen'de dolmuşla çarpışan öğrenci servisinde 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Erkmen'de dolmuşla çarpışan öğrenci servisinde 16 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrenci servisiyle şehir içi dolmuş çarpıştı, kazada 16 kişi yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle dolmuşun çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 03 AJN 115 plakalı öğrenci servisi ile 03 M 0094 plakalı şehir içi dolmuşu çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 16 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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