Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırganın kamera görüntüleri çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırganın kamera görüntüleri çıktı

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren saldırganın kamera görüntüleri çıktı
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Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda saldırganın kırmızı hafif ticari araçtan pompalı tüfekle indiği, bir süre ilerleyip araca döndüğü ve diğer kapıyı açarak kova alıp uzaklaştığı görülüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle çıktığı görüntülere yansıyan şüphelinin, bir süre ilerleyip yeniden aracın yanına geldiği, diğer kapıyı açıp, eline bir kova alarak uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA
Güvenlik Kamerası3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren saldırganın kamera görüntüleri çıktı - Son Dakika
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