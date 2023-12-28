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Afyonkarahisar'ın turizm potansiyeli için yeni adım - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın turizm potansiyeli için yeni adım

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, kentin turizm potansiyeli ve pazar payı artırılmaya çalışılıyor. Termal turizme bağlı olarak sağlık turizminin geliştirilmesi, ekonominin ve katma değerin artırılması için Ömer, Gecek, Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliği tüzüğünde değişiklik yapılarak birliğin adı Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği olarak değiştirildi. Bu değişiklikle Afyonkarahisar'ın kültür ve turizm değerlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve tanıtılması için mahalli idareler ve kültür ve turizm bakanlığıyla işbirliği yapılacak.

Afyonkarahisar\'ın turizm potansiyeli için yeni adım
28.12.2023 - 15:25,  Güncelleme: 15:32
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Afyonkarahisar'ın turizm potansiyelini ve pazar payını artırmak, turistik değerleri korumak ve geliştirmek amacıyla Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın koordinesinde çalışmalar sürüyor.

Kentte, termal turizme bağlı olarak sağlık turizminin geliştirilmesi, ekonomisinin ve katma değerinin artırılması, termal turizm ve gelişim bölgelerinin bir an önce planlama çalışmalarımın sonuçlandırılıp turizm yatırımcılarının hizmetine sunulması, bölgeyi turizm tesisi yatırımı konusunda daha tercih edilir hale getirmek amacıyla Ömer, Gecek, Gazlıgöl Termal Turizm Merkezleri Altyapı Hizmet Birliği tüzüğünde değişikliğe gidildi.

Yiğitbaşı'nın imzasıyla birliğin yeni adı Afyonkarahisar Kültür Turizm Tanıtma ve Alt Yapı Hizmet Birliği oldu.

Değişiklikle Afyonkarahisar'ın kültür ve turizm değerlerinin geliştirilmesi, pazarlanması, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ile ilgili yapılacak çalışmaların bir bütüncül olarak mahalli idareler ve kültür ve turizm bakanlığından turizm işletme belgeli konaklama tesisleri ile birlikte yürütülmesi sağlanacak.

Kaynak: AA
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