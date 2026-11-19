Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldüren kişi, intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. husumetli olduğu amcasının oğlu Ümit Ç'yi Akyuva köyünde tabancayla vurdu. Cinayet zanlısı, daha sonra aynı tabancayla olay yerinde intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Ümit Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan M.Ç. ise Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.