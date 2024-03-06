Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilişkin açıklamada bulundu.
Yiğitbaşı, valilik toplantı salonunda düzenlediği basın açıklamasında, uyuşturucudan, teröre, trafikten ve göçle mücadeleye her alanda büyük bir titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Kentte, 1 Ocak-29 Şubat'ta 3 bin 742 genel asayiş olayı olduğunu aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:
"Bunların yüzde 90'ı aydınlatıldı. Evden hırsızlık olaylarında da yüzde 18'lik bir azalma yaşandı. Meydana gelen 5 kasten adam öldürme olayında 6 şüpheli tutuklandı, olaylar da aydınlatıldı. Aranan şahıslara yönelik ülke genelinde de İçişleri Bakanlığının koordinesinde önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Afyonkarahisar'da 1108 kişi yakalandı. Şehir girişlerinde yapılan yol uygulamalarında 156 bin 981 kişi sorgulandı. Bu kapsamda aranan 503 kişi yakalandı, 1793 araca da cezai işlem uygulandı."
"Uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli yakalandı"
Yiğitbaşı, kentte 13 terör operasyonunda 20 şüphelinin gözaltına alındığını, 4'ünün adli kontrol şartlı olmak üzere tamamının serbest bırakıldığını kaydetti.
Narkotik suçlar konusunda ise kentte 141 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:
"Operasyonlarda 226 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 31'i tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 191 şahıs serbest bırakılmıştır. Yürütülen operasyonlarda 3 bin 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin, 11 bin 154 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Kaçakçılıkla mücadele kapsamada 55 farklı operasyonda 75 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 1498 tarihi eser, 23 av tüfeği, 423 in 400 boş makaron, 700 kilo tütün ve 17 tabanca ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 36 farklı çalışmada 12 organizatör yakalanırken bunlardan 8'i tutuklandı. Yakalanan 108 düzensiz göçmenden 66'sı geri gönderme merkezine sevk edildi. Ayrıca, 295 yaralamalı, 2 ölümlü kaza meydana geldi."
Seçim sürecine ilişkin bilgi veren Vali Yiğitbaşı, il genelinde 3 bin 31 polis ve jandarma personelinin sahada görev yapacağını kaydetti.
Basın açıklamasına, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay katıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar Valisi: Asayiş olaylarında büyük azalma yaşandı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World 2024 fuarında, Türk şirketleri kompozit malzemelerdeki mühendislik çözümlerini sergiliyor. Kompozit endüstrisindeki yenilikler, uzay roketlerinden lüks otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün hafif ve sağlam olmasını sağlıyor. Türkiye'nin milli katılımını gerçekleştirdiği fuarda, 42 Türk şirketi yer alıyor ve Türkiye'nin kompozit malzeme pazarı büyüklüğü 1,5 milyar avronun üzerinde bulunuyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenler'deki bir parkta bulunan ceninin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin parkta yürürken köpeklerin hareketlerinden şüphelenerek kontrol ettiği yerde cenini gördüğü ve 112 ihbar hattını aradığı belirlendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için jandarmaya götürüldü.
Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.
Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Nevşehir'de özel bir klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Klinik ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, doktor gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından Nevşehir Tabip Odası Başkanı, soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.
Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve takımla antrenmanlara başladığını duyurdu. Boey, 16 Şubat'ta sol arka adalesinden sakatlanmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?