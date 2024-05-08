Afyonkarahisar Valisi Eber Sarısını İnceledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Eber Sarısını İnceledi

Afyonkarahisar Valisi Eber Sarısını İnceledi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Eber Gölü'nün güneyinde yetişen ve mayıs ayının gelmesiyle çiçeklenen endemik tür Eber Sarısını inceledi. Eber Sarısının korunmasının önemini vurgulayan Yiğitbaşı, Eber Gölü'nün şehre, Eber Sarısının da göle çok yakıştığını kaydetti. Eber Sarısının özellikleri ve üretim potansiyeli hakkında bilgi veren Yiğitbaşı, vatandaşları koparmaması ve koruması konusunda uyardı.

08.05.2024 22:31
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş ile Eber Gölü'nün güneyinde yetişen ve mayıs ayının gelmesiyle çiçeklenen endemik tür Eber Sarısını inceledi.

80 santimetreye kadar boy alan, her bir çiçeğinden üç meyve çıkan ve bu yönüyle de yeryüzündeki 18 bin bitki türü içerisinde tek olma özelliğine sahip "Eber Sarısı"nın korunmasının önemini vurgulayan Yiğitbaşı, Eber Gölü'nün şehre, Eber Sarısının da göle çok yakıştığını kaydetti.

Nisan sonu mayıs başında çiçek açan Eber Sarısını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere Eber Gölü'ne giden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün tam da mevsimi gelmişken bölgemize özgü, dünyada örneği görünmeyen endemik tür Eber Sarısını gözlemlemek ve bu konuda neler yapabileceğimizi yerinde görmek üzere buradayız. İlgili kurum müdürleri ve üniversite hocalarıyla hem Eber Sarısını koruyabilmek hem de doğada geliştirilmesi ve yayınlaştırılması konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Eber Sarısı sadece bu bölgede Eber Gölü'nün güneyi ile Akşehir Gölü'nün güneybatısında, meyve bahçeleri ile göller arasındaki dar bir hat boyunca kesintili ve öbekler halinde yayılım gösteren bir tür. Tek bir çiçekten 3 ayrı meyve veriyor. 18 bin bitki türü içerisinde de bu yönüyle tek. Diğer baklagil türlerine de bu gen çalışması uygulanabilirse her çiçekten tek bir meyve alıncaya kadar 2 katına, 3 katına çıkarılması mümkün olabilecek. Bu yönde bir çalışma henüz yok. İnşallah bu alanda bir çalışma planlıyoruz. Böylelikle Eber Sarısının bu özelliğini fasulye, nohut gibi diğer baklagillere de uygulandığında üreticilerimiz tek bir çiçekten daha fazla ürün alabilecek. Bu açıdan bizim için kıymetli bir tür."

Eber sarısının kolaylıkla kendiliğinden yetiştiğine ve sulama istemediğine değinen Yiğitbaşı, görselliği ile de hayran bıraktığını kaydetti.

Eber Sarısının koparılmaması ve korunması gerektiğini ifade eden Yiğitbaşı, koparılması halinde 387 bin 141 liralık ceza uygulandığını, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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