Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinasyonunda Gedik Ahmet Paşa Camisinde gerçekleştirilen Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti. Vali Yiğitbaşı, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Afyonkarahisar Şubesi tarafından geliri din hizmetleri faaliyetlerinde kullanılmak üzere açılan Hayır Çarşısını ziyaret ederek, satışa sunulan ürünleri inceledi. Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf lokantasını ziyaret eden Yiğitbaşı, ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımlarla vatandaşların yardımına koşan işletme sahibi Mehmet Arpacıoğlu ile sohbet etti. İşletme sahibi Mehmet Arpacıoğlu'nun 90 yaşındaki annesi Niyase Arpacıoğlu ile de bir süre sohbet eden Vali Yiğitbaşı, personeli ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Yiğitbaşı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Uzun zamandır aklımdaydı. Şehrimizde sizler gibi hayır sahibi esnafın olması çok değerli, çok kıymetli. Ramazan ayında gelmek ve size teşekkürlerimi iletmek istiyordum. Öğrendik ki 17 yıldır siz burada Allah rızası için, hiç kimseyi ayırt etmeden vatandaşlara ücretsiz iftar veriyorsunuz. Rabbim bereketini versin. Sizler gibi hayırsever esnafın, insanların, gönlü geniş, cömert insanların sayısını artırsın. Ülkemizin iyilikleri, hayrı, güzellikleri teşvik etmeye, çoğaltmaya ihtiyacı var. Ben gayretleriniz için tebrik ediyorum. İnanıyorum, bence sizler gibi çok insan var. Bizim desteğimiz, gayretimiz hayır sahiplerinin, güzelliklerinin arkasında duran, onlara kol kanat geren insanlara olacak. Ecrini Rabbimiz'den bekliyorsunuz, biz de şehrin yöneticileri olarak naçizane iyiliksever insanlarla gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

06.05.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Şemseddin Karahisari Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinasyonunda Gedik Ahmet Paşa Camisinde gerçekleştirilen Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti.

Vali Yiğitbaşı, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Afyonkarahisar Şubesi tarafından geliri din hizmetleri faaliyetlerinde kullanılmak üzere açılan Hayır Çarşısını ziyaret ederek, satışa sunulan ürünleri inceledi.

Kurtuluş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf lokantasını ziyaret eden Yiğitbaşı, ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımlarla vatandaşların yardımına koşan işletme sahibi Mehmet Arpacıoğlu ile sohbet etti.

İşletme sahibi Mehmet Arpacıoğlu'nun 90 yaşındaki annesi Niyase Arpacıoğlu ile de bir süre sohbet eden Vali Yiğitbaşı, personeli ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Yiğitbaşı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır aklımdaydı. Şehrimizde sizler gibi hayır sahibi esnafın olması çok değerli, çok kıymetli. Ramazan ayında gelmek ve size teşekkürlerimi iletmek istiyordum. Öğrendik ki 17 yıldır siz burada Allah rızası için, hiç kimseyi ayırt etmeden vatandaşlara ücretsiz iftar veriyorsunuz. Rabbim bereketini versin. Sizler gibi hayırsever esnafın, insanların, gönlü geniş, cömert insanların sayısını artırsın. Ülkemizin iyilikleri, hayrı, güzellikleri teşvik etmeye, çoğaltmaya ihtiyacı var. Ben gayretleriniz için tebrik ediyorum. İnanıyorum, bence sizler gibi çok insan var. Bizim desteğimiz, gayretimiz hayır sahiplerinin, güzelliklerinin arkasında duran, onlara kol kanat geren insanlara olacak. Ecrini Rabbimiz'den bekliyorsunuz, biz de şehrin yöneticileri olarak naçizane iyiliksever insanlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Sanat, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine ilk yorum
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım İkinci yarı başladı Canlı anlatım! İkinci yarı başladı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ahmet Şemseddin Karahisari Hat Örnekleri Sergisini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement