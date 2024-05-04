Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçesinde 256 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Sultandağı ilçesinde belirlenen 2 adres ile iş yerinde yaptığı aramalarda 256 bin 500 makaron, 43 kilogram kıyılmış tütün ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Ekipler, U.D. ile K.P'ye adli işlem uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar ve Sultandağı'nda 256 bin 500 makaron ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?