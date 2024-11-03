Ağaç Altında Kalıp Hayatını Kaybetti

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Aydın'ın (49), Köprüce köyünde ormanlık alanda motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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