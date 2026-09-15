Ağın\'da Fırat turnası yakalama yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "1. Uluslararası Fırat Turnası Yakalama Yarışması" gerçekleştirildi.

Ağın Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteği ile Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılık ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (DİSOBDER) tarafından düzenlenen organizasyona katılan yarışmacılar, Keban Barajı Gölü'nde en iri Fırat turnasını yakalamak için mücadele etti.

Hurşit Kuş Mesire Alanı'nda düzenlenen programda, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen DİSOBDER'e ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şeref Çakar da etkinlikle ilçenin tanıtımına katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdülaziz Gündüz, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Köprücü ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Ateşşahin ile davetliler katıldı.