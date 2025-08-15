Elazığ'ın Ağın ilçesinde bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen ve yaralanan 80 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi Sadi Kapısız Caddesi'nde, Latife Uğur'un yalnız yaşadığı evinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında dumandan etkilenerek baygınlık geçirip yere düşen Uğur'un vücudunun bir bölümü alevlere maruz kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kadın, ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bahçedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Uğur'un cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ağın'da Yangın: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?