Ağın Kaymakamı Yılmaz\'dan şehit ailelerine ziyaret

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, şehit ailelerine ziyarette bulundu.

İlçedeki görevine dün başlayan Kaymakam Yılmaz, ilk ziyaretini şehit Jandarma Komando Onbaşı Mustafa Baltacı ve şehit polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un ailelerine yaptı.

Ziyarette şehit aileleri ile sohbet eden Yılmaz, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Yılmaz'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sevil Ardıç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.