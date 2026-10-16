Ağır hasarlı 61 aracın seri numarasını değiştiren 22 zanlı adliyeye sevk edildi

Ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak 61 aracı üçüncü kişilere satan şüphelilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 zanlı adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, ağır hasar kaydı alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak "change" yapıldığı ve bu araçların üçüncü kişilere satılarak dolandırıcılık eylemi içine girildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltına alınanların sayısı 22 oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen takipli bir soruşturma dosyası kapsamında trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri sebeplerle ağır hasar kaydı alarak, esasında kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak "change" yapıldığı belirtilmişti.

Change yapılan araçların da iyi niyetli üçüncü kişilere satılarak dolandırıcılık eylemi içine girildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilerin bu yöntemle 61 aracın satışını gerçekleştirdiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla tespit edildiği, 23 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "5607 sayılı Kanun'a muhalefet", "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçlarından yakalama ve gözaltı, suç unsuru olabilecek delillere el konulması amacıyla da İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste arama yapılması talimatı verildiği aktarılmıştı.

Söz konusu illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda ise pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirilmişti.