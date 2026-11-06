Ağıralioğlu 2027 bütçesinde faize ayrılan 3 trilyon 975 milyar lirayı eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağıralioğlu 2027 bütçesinde faize ayrılan 3 trilyon 975 milyar lirayı eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağıralioğlu 2027 bütçesinde faize ayrılan 3 trilyon 975 milyar lirayı eleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2027 bütçesinde faize 3 trilyon 975 milyar lira ayrılmasını eleştirerek her 100 liranın 15'inin faize gideceğini söyledi. Ağıralioğlu, emekli, çiftçi, esnaf ve gençlere kaynak yok denilirken faize trilyonlar ayrılmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2027 yılında harcanan her 100 liranın 15'inin faize gideceğini belirterek, "Emeklimize gelince kaynak yok. Çiftçimize gelince imkan yok. Esnafımıza gelince destek yok. Gençlerimize gelince istihdam yok. Ama faize gelince trilyonlar var. Milletimizden tasarruf bekleyenlerin, önce kendi harcamalarının hesabını vermesi lazım" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2027 yılı bütçesine bakıyoruz. Faize ayrılan para 3 trilyon 975 milyar lira. Her gün yaklaşık 11 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Harcanan her 100 liranın 15 lirası faize gidecek. Faiz ödemelerini çıkardığınızda fazla veren bütçemiz, faiz yüküyle beraber yaklaşık 3,9 trilyon lira açık verecek. Bu millet bu kadar çalışıyor, bu kadar üretiyor, bu kadar vergi ödüyor da devletimizin bütçesi neden faize yetişemiyor" dedi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Emeklimize gelince kaynak yok. Çiftçimize gelince imkan yok. Esnafımıza gelince destek yok. Gençlerimize gelince istihdam yok. Ama faize gelince trilyonlar var. Milletimizden tasarruf bekleyenlerin, önce kendi harcamalarının hesabını vermesi lazım. Yıllardır yanlış ekonomi politikalarının, israfın, plansızlığın ve bozulan güvenin bedelini milletimize ödetiyorsunuz. Biz devletimizin bütçesinin faiz hesabıyla değil, milletimizin ihtiyaçlarıyla yapılmasını istiyoruz. Çiftçimiz üretebilsin, esnafımız kazanabilsin, gençlerimiz çalışabilsin, emeklimiz insanca yaşayabilsin istiyoruz. Bu memleketin alın teri de var, imkanı da var, bereketi de var. Türkiye'yi borca ve faize mahküm eden anlayışa itirazımız var. Milletin kazandığını faize, geleceğini borca bağlayarak bu ülkeye refah getiremezsiniz. Biz milletimizin alın terinin faiz ödemelerine değil, kendi geleceğine harcandığı bir Türkiye istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Yavuz AğıralioğluPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 23:17:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu 2027 bütçesinde faize ayrılan 3 trilyon 975 milyar lirayı eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android