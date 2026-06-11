Ağıralioğlu'ndan BYD Yatırımı İçin Çağrı - Son Dakika
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Ağıralioğlu'ndan BYD Yatırımı İçin Çağrı

11.06.2026 15:23
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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, BYD'nin yatırımını askıya almasıyla ilgili Bakan Şimşek'e sorular yöneltti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, BYD'nin Manisa'daki yatırımını askıya almasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, şirkete sağlanan teşvik ve gümrük muafiyetlerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Manisa'da kuracağını açıkladığı 1 milyar dolarlık yatırımın askıya alındığı yönündeki haberleri değerlendirdi. Ağıralioğlu, haberlerin doğru olması halinde kamuoyunun yanıt bekleyen sorularla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Basına yansıyan haberlerde, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Manisa'da kuracağını açıkladığı 1 milyar dolarlık yatırımın askıya alındığı, fabrikanın ne zaman başlayacağına dair herhangi bir takvimin bulunmadığı yönünde bilgiler yer aldı."

Bu haberler doğruysa, cevap bekleyen ciddi sorular vardır. Çünkü devlet, milletin kaynaklarını kullanırken iyi niyetle değil; tedbirle, teminatla ve hesap verebilirlikle hareket etmek zorundadır.

Hatırlanacağı üzere 5 Temmuz 2024 tarihinde yapılan düzenlemeyle BYD'ye, Çin menşeli araçlara uygulanan yüzde 40 ilave gümrük yükümlülüğünden muafiyet sağlandı. Bu muafiyetin gerekçesi, Türkiye'de yapılacağı açıklanan büyük yatırım ve üretim taahhüdüydü.

Aradan geçen sürede BYD'nin Türkiye satışları; 2024 yılında 6 bin 591 adet, 2025 yılında 45 bin 537 adet, 2026 yılının ilk dört ayında ise 6 bin 574 adet olarak gerçekleşti.

Böylece teşvik düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana toplam satış adedi yaklaşık 58 bin 700 araca ulaştı.

Kamuya açık veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, BYD'nin yararlandığı gümrük muafiyetinin karşılığı olan ve muafiyet uygulanmamış olsaydı tahsil edilebilecek ilave gümrük yükümlülüğü yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindedir. Bu tutarın araçların ithal değerine göre 20 ila 25 milyar lira arasında olduğu değerlendirilmektedir."

BAKAN ŞİMŞEK'E DÖRT SORU

Milletin kaynaklarının bir şirketin iyi niyet beyanına emanet edilemeyeceğini söyleyen Ağıralioğlu, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Buradan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e soruyoruz:"

BYD'ye sağlanan teşvik ve muafiyetlerin toplam tutarı nedir? Bu muafiyet uygulanmamış olsaydı devletin tahsil edeceği toplam gümrük geliri ne kadar olacaktı? Yatırım taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde hangi yaptırımlar devreye girecektir? Verilen teşviklerin ve muafiyetlerin geri alınmasını sağlayacak bir teminat mekanizması var mıdır?

Milletimizin kaynakları bir şirketin iyi niyet beyanına emanet edilemez."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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