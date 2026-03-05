Ağıralioğlu'ndan İspanya'ya Selam

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Hukukun ve vicdanın yanında duran İspanya'ya selam olsun" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'nın güneyindeki deniz ve hava üslerini kullanma talebini geri çevirmesi, uluslararası siyasette olduğu kadar sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukukun ve vicdanın yanında duran İspanya'ya selam olsun" ifadesini kullandı.