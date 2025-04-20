Ağıralioğlu'ndan Kıbrıs ve Siyaset Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağıralioğlu'ndan Kıbrıs ve Siyaset Eleştirisi

Yavuz Ağıralioğlu, Kıbrıs'ın tanınmasını ve siyasetteki sorunları eleştirdi, enflasyonu siyasetçilere bağladı.

20.04.2025 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk Devletler Teşkilatı'nın beş üyesi Güney Kıbrıs kesimini büyükelçi düzeyinde tanıdı. Biz adada işgalci durumuna düştük konuşan yok. Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Kıbrıs bayrağıyla Suriye'de ağırlanıyor, konuşan yok" dedi.

Anahtar Parti 1. Olağan Kurultayı'nda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündemdeki konularda ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti ve Cumhur İttifakı arasındaki görüşmeleri eleştiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bugünkü müttefiklerin, zamanında birbirlerine ettikleri kem sözleri hatırlatıyorlar. Herkes birbirine atıyor. Devlet Bey bir şey söyleyince eski söylediğini, Tayyip Bey bir şey söyleyince eski söylediğini, DEM Parti'nin Meclis'te katilin temsilcisidir diye fotoğraflandıkları eskiden Kandil'de çocuklarımızın katilleriyle çekildikleri resimleri herkes birbirine atıyor. Bugün terörist dediklerinden birini söylemişler, onlar paylaştırıyor. Bugün doğru diye dediklerine dün hakaret etmişler. Bugün hakaret ettiklerini sevmeye karar vermişler. Allah'a hamd olsun; bizimle ilgili, benimle ilgili, 'siz daha önce Allah millet vatan bayrak düşmanlarını seviyordunuz, şimdi düşman oldunuz. Yahu eskiden hakaret ediyordunuz, şimdi berabersiniz' diyebilecekleri bir tane lekemiz yok.

"Bu memleketi zengin etmek için çok ufak bir şey yapmasına gerek yoktur siyasetin, yemesin yeter"

Bu memleketi zengin etmek için çok ufak bir şey yapmasına gerek yoktur siyasetin, yemesin yeter. Bu ülke herkese yeter. Çocuklarınızı memleketten göçmeye kurban etmişsiniz. Kala kala elimizde Cumhuriyet Halk Partisi'yle yapmaktan hiç sıkmadığımız bir kavga kalmış. 23 yıldır iktidardasınız. Her maharetsizliğiniz üzerinde CHP'yle bilek güreşine oturmaktan vazgeçmiyorsunuz.

"Enflasyonun sebebi siyasetçilerdir"

Enflasyonun sebebi siyasetçilerdir, faizin sebebi siyasetçilerdir. Eğitimdeki bozulmanın, adaletteki yozlaşmanın, bürokrasideki aşılmanın sebebi siyasetçilerdir. Ülkeye yatırım gelmiyor, sebebi siyasetçilerdir. Sınırlarımız kevgire döndü sebebi siyasetçilerdir. 4 milyon sığınmacı var, sebebi siyasetçilerdir. Sorun var da bu sorun siyasetçilerden değildir diyeceğimiz bir tane sorun yok bu memleketin.

"23 yıldır memleket yönetiyor zannedersin iktidara geldi"

Sayın Cumhurbaşkanı dün doğum hastanesi açmış. Diyor ki 'memleketimizin durumu çok üzücü.' Günaydın. 23 yıldır memleket yönetiyor, zannedersin iktidara geldi. Şimdi biz diyoruz ki enflasyonu düşüreceğiz, işsizliği çözeceğiz. Tayyip Bey diyor ki 'Ben de çözerim.' Biz diyoruz ki 'bu sınıra yeteriz, düşmana yeteriz.' Tayyip Bey diyor ki 'Ben de yeterim.' ya sen yetemedin diye biz partiyi kurmak zorunda kaldık. 2028 seçimleri diye gündemi var Tayyip Bey'in. Şu anda neyin eksik ki? Şu anda yapmak istediğin şeylerden hangisini yapabilmek için hangi gücün eksik ki seçim konuşuyorsun? Muhalefeti ortadan kaldırsak, hiç muhalefete müsaade etmesek, sen memleketin tek partisi olsan, sen devlet olsan şimdi neyin eksik ki öbür seçim için hazırlık yapıyorsun? Sandık bize var.

"AK Parti sorunların mazeretini muhalefete ciro eden tarafı temsil ediyor"

AK Parti sandığa ihtiyaç olan tarafı temsil etmiyor, AK Parti seçim kazanma tarafını temsil etmiyor. AK Parti iktidarda 23 yıldır durduğu halde çözemediği sorunların mazeretini muhalefete ciro eden tarafı temsil ediyor. 'CHP'yi yeniyoruz ya' diyerek geçirdikleri bu 23 yılın hissemize düşürdükleriyle parti kurduk. Siz bir seçim CHP'yi yenmişsiniz, enflasyonu yenememişsiniz. Memleketin sorunlarını çözmek gerekirken CHP'yi yenebilmeye konsantre olabilmişsiniz. Sadece CHP'yi yenebilmiş, sadece iktidar koltuğunu koruyabilmişsiniz. Bu arada bizim hissemize 2002 yılında sizin söylediklerinizle parti kurabilme düştü. Şimdi sizin rahatınızı bozacağız.

"Kıbrıs'taki oldu bittileri umursayın"

Kıbrıs'taki oldu bittileri umursayın, Suriye'deki oldu bittileri umursayın. Hiç kimse konuşmuyor, Türk Devletler Teşkilatı konuşmuyor. Gözlemci statüsünde olanlarla dahil, Pakistan'la dahil, Türk Devletler Teşkilatı'nın beş üyesi Güney Kıbrıs kesimini büyükelçi düzeyinde tanıdı. Biz adada işgalci durumuna düştük, konuşan yok. Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Kıbrıs bayrağıyla Suriye'de ağırlanıyor, konuşan yok. Bu arada siyaset ne konuşuyor? Diploma konuşuyor. Birisi kent uzlaşısı yaptı diye birine sitem ediyor. Birisi diyor ki siz yolsuzlukla itham ediliyorsunuz, siz yolsuzlukla suçlanıyorsunuz. Onlar da diyorlar ki 'Siz kendi yolsuzluk yaptığınız için aldığınız adamları yargılamadınız. Kendi adamlarınıza dokunmadığınız için yaptıklarınıza itiraz ediyoruz.'"

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yavuz Ağıralioğlu, Güney Kıbrıs, Politika, Güvenlik, Siyaset, Ekonomi, Güncel, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan Kıbrıs ve Siyaset Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ordusu’ndan Yemen’e hava saldırısı Başkanette şiddetli patlamalar meydana geldi ABD Ordusu'ndan Yemen'e hava saldırısı! Başkanette şiddetli patlamalar meydana geldi
Bıçaklandı, aracıyla hastaneye giderken fenalaşıp kaza yaptı Bıçaklandı, aracıyla hastaneye giderken fenalaşıp kaza yaptı
Dışişleri Bakanlığı: Rümeysa Öztürk ile ilgili gelişmenler yakından takip edilmektedir Dışişleri Bakanlığı: Rümeysa Öztürk ile ilgili gelişmenler yakından takip edilmektedir
Yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibi: Mağdur oldum Yurt dışına kaçan güzellik merkezi sahibi: Mağdur oldum
Küçükçekmece’de 1 kişi otel odasında ölü bulundu Küçükçekmece'de 1 kişi otel odasında ölü bulundu
Cezaevinde rahatsızlanan Ayşe Barım’ın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgi: Olumsuz bir gelişme yok Cezaevinde rahatsızlanan Ayşe Barım'ın sağlık durumuna ilişkin ilk bilgi: Olumsuz bir gelişme yok
Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
Çöpte ölü bulunan bebeğin annesinden “pes“ dedirten ifade Çöpte ölü bulunan bebeğin annesinden "pes" dedirten ifade
Hatay’da Paskalya Bayramı kutlandı Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
11:51 Ege’de 4,1 büyüklüğünde deprem Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem
11:21 “Hudutsuz Sevda“ erken sezon finali yapıyor "Hudutsuz Sevda" erken sezon finali yapıyor
11:11 Otelde norovirüs salgını: 140 kişi hastanelik oldu Otelde norovirüs salgını: 140 kişi hastanelik oldu
10:16 Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok
10:11 Türkiye’nin giyim devlerine milyonlarca liralık “indirim“ cezası Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık "indirim" cezası
09:55 Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler
09:55 Denizli’de kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu Denizli'de kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu
09:45 Düğünde ortalık savaş alanına döndü Düğünde ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 07:10:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan Kıbrıs ve Siyaset Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement