Ağıralioğlu'ndan Kıbrıs ve Siyaset Eleştirisi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Türk Devletler Teşkilatı'nın beş üyesi Güney Kıbrıs kesimini büyükelçi düzeyinde tanıdı. Biz adada işgalci durumuna düştük konuşan yok. Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Kıbrıs bayrağıyla Suriye'de ağırlanıyor, konuşan yok" dedi.

Anahtar Parti 1. Olağan Kurultayı'nda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, gündemdeki konularda ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti ve Cumhur İttifakı arasındaki görüşmeleri eleştiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bugünkü müttefiklerin, zamanında birbirlerine ettikleri kem sözleri hatırlatıyorlar. Herkes birbirine atıyor. Devlet Bey bir şey söyleyince eski söylediğini, Tayyip Bey bir şey söyleyince eski söylediğini, DEM Parti'nin Meclis'te katilin temsilcisidir diye fotoğraflandıkları eskiden Kandil'de çocuklarımızın katilleriyle çekildikleri resimleri herkes birbirine atıyor. Bugün terörist dediklerinden birini söylemişler, onlar paylaştırıyor. Bugün doğru diye dediklerine dün hakaret etmişler. Bugün hakaret ettiklerini sevmeye karar vermişler. Allah'a hamd olsun; bizimle ilgili, benimle ilgili, 'siz daha önce Allah millet vatan bayrak düşmanlarını seviyordunuz, şimdi düşman oldunuz. Yahu eskiden hakaret ediyordunuz, şimdi berabersiniz' diyebilecekleri bir tane lekemiz yok.

"Bu memleketi zengin etmek için çok ufak bir şey yapmasına gerek yoktur siyasetin, yemesin yeter"

Bu memleketi zengin etmek için çok ufak bir şey yapmasına gerek yoktur siyasetin, yemesin yeter. Bu ülke herkese yeter. Çocuklarınızı memleketten göçmeye kurban etmişsiniz. Kala kala elimizde Cumhuriyet Halk Partisi'yle yapmaktan hiç sıkmadığımız bir kavga kalmış. 23 yıldır iktidardasınız. Her maharetsizliğiniz üzerinde CHP'yle bilek güreşine oturmaktan vazgeçmiyorsunuz.

"Enflasyonun sebebi siyasetçilerdir"

Enflasyonun sebebi siyasetçilerdir, faizin sebebi siyasetçilerdir. Eğitimdeki bozulmanın, adaletteki yozlaşmanın, bürokrasideki aşılmanın sebebi siyasetçilerdir. Ülkeye yatırım gelmiyor, sebebi siyasetçilerdir. Sınırlarımız kevgire döndü sebebi siyasetçilerdir. 4 milyon sığınmacı var, sebebi siyasetçilerdir. Sorun var da bu sorun siyasetçilerden değildir diyeceğimiz bir tane sorun yok bu memleketin.

"23 yıldır memleket yönetiyor zannedersin iktidara geldi"

Sayın Cumhurbaşkanı dün doğum hastanesi açmış. Diyor ki 'memleketimizin durumu çok üzücü.' Günaydın. 23 yıldır memleket yönetiyor, zannedersin iktidara geldi. Şimdi biz diyoruz ki enflasyonu düşüreceğiz, işsizliği çözeceğiz. Tayyip Bey diyor ki 'Ben de çözerim.' Biz diyoruz ki 'bu sınıra yeteriz, düşmana yeteriz.' Tayyip Bey diyor ki 'Ben de yeterim.' ya sen yetemedin diye biz partiyi kurmak zorunda kaldık. 2028 seçimleri diye gündemi var Tayyip Bey'in. Şu anda neyin eksik ki? Şu anda yapmak istediğin şeylerden hangisini yapabilmek için hangi gücün eksik ki seçim konuşuyorsun? Muhalefeti ortadan kaldırsak, hiç muhalefete müsaade etmesek, sen memleketin tek partisi olsan, sen devlet olsan şimdi neyin eksik ki öbür seçim için hazırlık yapıyorsun? Sandık bize var.

"AK Parti sorunların mazeretini muhalefete ciro eden tarafı temsil ediyor"

AK Parti sandığa ihtiyaç olan tarafı temsil etmiyor, AK Parti seçim kazanma tarafını temsil etmiyor. AK Parti iktidarda 23 yıldır durduğu halde çözemediği sorunların mazeretini muhalefete ciro eden tarafı temsil ediyor. 'CHP'yi yeniyoruz ya' diyerek geçirdikleri bu 23 yılın hissemize düşürdükleriyle parti kurduk. Siz bir seçim CHP'yi yenmişsiniz, enflasyonu yenememişsiniz. Memleketin sorunlarını çözmek gerekirken CHP'yi yenebilmeye konsantre olabilmişsiniz. Sadece CHP'yi yenebilmiş, sadece iktidar koltuğunu koruyabilmişsiniz. Bu arada bizim hissemize 2002 yılında sizin söylediklerinizle parti kurabilme düştü. Şimdi sizin rahatınızı bozacağız.

"Kıbrıs'taki oldu bittileri umursayın"

Kıbrıs'taki oldu bittileri umursayın, Suriye'deki oldu bittileri umursayın. Hiç kimse konuşmuyor, Türk Devletler Teşkilatı konuşmuyor. Gözlemci statüsünde olanlarla dahil, Pakistan'la dahil, Türk Devletler Teşkilatı'nın beş üyesi Güney Kıbrıs kesimini büyükelçi düzeyinde tanıdı. Biz adada işgalci durumuna düştük, konuşan yok. Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Kıbrıs bayrağıyla Suriye'de ağırlanıyor, konuşan yok. Bu arada siyaset ne konuşuyor? Diploma konuşuyor. Birisi kent uzlaşısı yaptı diye birine sitem ediyor. Birisi diyor ki siz yolsuzlukla itham ediliyorsunuz, siz yolsuzlukla suçlanıyorsunuz. Onlar da diyorlar ki 'Siz kendi yolsuzluk yaptığınız için aldığınız adamları yargılamadınız. Kendi adamlarınıza dokunmadığınız için yaptıklarınıza itiraz ediyoruz.'"