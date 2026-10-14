AGİT PA, 3 Kasım Kongre ara seçimleri için ABD'den davet alamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AGİT PA, 3 Kasım Kongre ara seçimleri için ABD'den davet alamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AGİT Parlamenter Asamblesi, ABD'den 3 Kasım Kongre ara seçimleri için davet alamadığını ve bundan üzüntü duyduğunu açıkladı. Trump yönetiminin 2002'den beri süren geleneği sonlandıran kararı, Beyaz Saray'ın savunması ve Demokrat Kongre üyelerinin tepkisiyle tartışılıyor.

ABD yönetiminin, 2002'den bu yana süren geleneği sonlandırarak, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinin takibi için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) bağlı uluslararası seçim gözlemcilerini ülkeye davet etmemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Donald Trump yönetiminin, 24 yılın ardından AGİT gözlemcilerini davet etmemesi Amerikan kamuoyunda dikkati çekti.

Trump yönetimi, bu kararıyla, 2002'den bu yana ara seçimleri ve başkanlık seçimlerini izlemek ve raporlamak üzere AGİT seçim gözlemcilerini düzenli olarak davet etme geleneğini sonlandırdı.

ABD yönetimi, ülkedeki seçimlerin güvenilirliği konusunda uluslararası gözlemcilerin onayına ihtiyaç olmadığını savunurken, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Lauren Bis, "Amerikan seçimleri, Amerikan vatandaşları tarafından yönetilecek, bu vatandaşlar seçimlere katılacak ve seçimler bu vatandaşlar tarafından gözlemlenecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri de Amerikan MS Now kanalına açıklama yaparak, AGİT'in kaynaklarını "zaten yeterince gözlemlenen" Amerikan seçimlerinin takibi yerine, diğer ülkelerdeki kritik seçimlerin takibine ayırmasının daha uygun olacağını düşündüklerini belirtti.

Karara tepki gösteren bazı Demokrat Kongre üyeleri ise bu adımın, Amerikan demokrasisine zarar verdiğini savundu.

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, konuyla ilgili açıklamasında, "Trump yönetiminin uluslararası gözlemcileri ABD'ye davet etmeme kararı, seçimlerimizi tanımlayan özgürlük, demokrasi ve şeffaflık ruhuna tamamen aykırıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Steve Cohen de Trump yönetiminin uluslararası gözlemcileri ülkeye davet etmeyerek, 3 Kasım seçim gününde Amerikan halkına "bir şaka" yapmaya hazırlandığını savundu.

ABD medyasına açıklama yapan bazı uzmanlar, 57 üyesi bulunan AGİT şemsiyesi altında sadece Rusya ve Belarus'un AGİT seçim gözlemcilerini kabul etmediğine işaret etti.

AGİT Parlamenter Asamblesi, 23 Eylül'de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, ABD'den 3 Kasım seçimlerinin izlenmesine ilişkin davet almadıklarını ve bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpBeyaz SarayPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akılalmaz Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı Türkiye’ye geri döndü Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Türkiye'ye geri döndü
21:00
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar artık isyan noktasında
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında
20:53
Sarıyer Ayazağa’da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
20:48
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
20:47
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
20:40
Sarıyer’de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
20:23
İstanbul’da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 21:17:35. #.0.2#
SON DAKİKA: AGİT PA, 3 Kasım Kongre ara seçimleri için ABD'den davet alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei