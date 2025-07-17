Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde evin bahçesine giren ayı ile yavrusu, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınca Mahallesi'nde oturan Celal Değirmenci'ye ait evin bahçesine gece giren ayı ile yavrusu, bir süre gezindi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayıların, tel çitleri aşarak girdikleri bahçede dolaştıktan sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Ağlı'da Ayılar Bahçeyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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