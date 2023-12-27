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Ağrı'da 33 Kilo Eroin Bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda, 2 çuval içerisinde 33 kilo 621 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, yol kontrolünde yapılan aramada bir şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu. Operasyonlarda toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı\'da 33 Kilo Eroin Bulundu
27.12.2023 - 17:19,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 çuval içerisinde 33 kilo 621 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt kırsalında 2 çuval içerisine gizlenmiş 65 paket halinde 33 kilo 621 gram eroin buldu.

Uyuşturucuyu kırsala bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, ayrıca Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarma ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki operasyonlarında, 2 bin 260 uyuşturucu hap, 420 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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