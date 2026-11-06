Ağrı'da 5 yeni okulun açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da 5 yeni okulun açılışı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı\'da 5 yeni okulun açılışı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde yapımı tamamlanan 5 okul, modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde yapımı tamamlanan 5 okul, modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat ve beraberindekilerin katılımıyla, Doğubayazıt ilçesinde yapımı tamamlanan 4 okul için toplu açılış programı yapıldı.

Cemile Yassubuğa İlkokulu bahçesindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, eğitimin bir ülkenin en önemli alanlarından birisi olduğunu ve ülkenin son yıllarda eğitimin bütün kademelerinde çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Ülkede eğitimi bir gelecek meselesi olarak gören, insanı merkeze alan ve uzun vadeli hedeflerle hareket eden bir anlayış bulunduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen eğitim yatırımlarımız, eğitim alanındaki ortaya koyduğumuz reformlarımız, ülkemizin eğitim altyapısının güçlenmesine çok çok önemli katkılar sağlamıştır. Ecdadımızdan bizlere miras kalan çok önemli, güzel bir söz var 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İşte bu düstur bugün eğitim politikalarımızın temelini oluşturmaktadır."

Bozkurt, insana yapılan yatırımın bir milletin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu anlattı.

Bu vizyonun eğitim alanındaki önemli yansımalarından birisinin de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Özellikle köklerden geleceğe anlayışla şekillenmiş, yetkin ve erdemli insan anlayışını merkeze alan bu model, çocuklarımızın sadece bilgi sahibi olmasını değil öğrendikleri bilgileri hayatları boyunca kullanabilmeyi salık vermektedir. Dolayısıyla bizler de bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Milletvekili Kilerci de çocukların kendi topraklarında en iyi imkanlarla eğitim görmesinin önemli olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Bozkurt ve beraberindekiler, sınıfları gezip öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Bozkurt, Milletvekili Kilerci, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile Tutak ilçesinde ise Adalet İlkokulunu ve Tutak Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliğini de hizmete açtı.

Kaynak: AA
DoğubeyazıtGüncelTutakAğrıSon Dakika

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Bulun bu sapığı Türkiye’nin başkentinde yaptığına bakın Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 21:02:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Ağrı'da 5 yeni okulun açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android