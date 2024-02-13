Ağrı'da Bahar Havası: Vatandaşlar Pikniğe Koştu - Son Dakika
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Ağrı'da Bahar Havası: Vatandaşlar Pikniğe Koştu

Ağrı\'da Bahar Havası: Vatandaşlar Pikniğe Koştu

Ağrı'da Şubat ayında adeta bahar havası yaşanıyor. Vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havayı fırsat bilerek piknik alanlarına akın etti. Ağrı Selahaddin Eyyubi Piknik alanında mangal yakıp keyifli bir gün geçiren vatandaşlar, gelecek yıllarda da böyle güzel mevsimlerin yaşanmasını temenni ediyor.

13.02.2024 22:39
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Ağrı'da bahar havası: Vatandaşlar pikniğe koştu

AĞRI - Ağrı'da Şubat ayında adeta bahar havası yaşanıyor. Kış mevsimin ortası olmasına rağmen bahar havasının yaşanmasını fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına koştu.

Ağrı'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması hem sevindiriyor hem de sürprize sebep oluyor. Yaşanan bahar havasını fırsat bilenler ise piknik alanlarında mangal yakıp, sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Kentte hava sıcaklığının artı dereceleri bulması üzerine park ve piknik alanları Ağrılı vatandaşların akınına uğradı.

Güzel havaları fırsat bilip Ağrı Selahaddin Eyyubi Piknik alanında mangal yakmak için gelen vatandaşlardan Mehmet Keleş, "Ağrı'da bu sene geçmiş yıllara nazaran bir bahar havası yaşanmaktadır. Normalde bizim alışkın olmadığımız bir hava durumu bugün olan havayı biz normalde Nisan'da ya da Mart'ın sonlarında beklediğimiz bir hava geçen sene ve önceki senelere nazaran bu sene biraz daha iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Temennimiz de odur inşallah bundan sonraki senelerde de hep böyle güzel mevsimler olur. ve bizde bu havayı fırsat bilerek, bugün arkadaşlarla beraber şöyle bir hava alalım dedik. Tabi bu şekilde havanın gitmesi Ağrı ve civar bölgelerde yer alan illerimiz için özellikle tarım anlamında bakarsak belki iyi görünmeyebilir. Fakat bunun hikmetini yine en iyi bilen Rabbimiz olduğu için inşallah bunun peşinden güzel yağmurlar yağar, tarımlarda güzel olur ve temennimiz beklentimiz bu havaların bu şekilde geçmesi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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