Ağrı'da Geleneksel Tırpanla Ot Biçme Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ağrı'da Geleneksel Tırpanla Ot Biçme Mücadelesi

13.07.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Hamur ilçesinde köylüler, dağlık arazilerde tırpanla ot biçerek hayvancılık için çalışıyor.

ABDULLAH SÖYLEMEZ/ELVAN DEMİR - Ağrı'nın Hamur ilçesinde yüksek rakımlı köylerde hayvancılık yapanlar, teknolojik aletlerin kullanılamadığı dağlık bölgelerdeki arazilerini birbirlerine yardım ederek asırlık tırpanlarla biçiyor.

Ülkede tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Ağrı'da, kırsaldaki çiftçiler hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını karşılamak için bir süre önce başladığı hasada devam ediyor.

Hamur ilçesinin en uzak köylerinden Karaseyitali'de geçimini hayvancılıkla sağlayanlar, düzlük alanlardaki arazilerinde teknolojiden, dağlık bölgelerdeki arazilerini biçmek içinse bölgede asırlardır kullanılan tırpanlardan yararlanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulup engebeli bölgede bulunan arazilere ulaşan köy sakinleri, kol ve bilek gücüyle sıcak havaya rağmen gün boyu ot biçmenin mücadelesini veriyor.

6-7 kişilik gruplar halinde sırasıyla arazileri biçen vatandaşlar, kahvaltılarını ve öğle yemeklerini arazide yiyip daha sonra da otları brandaların üzerine sererek düzlük alana taşıyor.

Arazide bir süre bekletilen otlar, daha sonra köye taşınarak zorlu geçen kış mevsiminde hayvanlara veriliyor.

"Geçmişte dedem ve babamla da ot biçerdik"

Çiftçi Osman Demir, AA muhabirine, tırpanla ot biçmeyi büyüklerinden öğrendiklerini ve geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

Tırpanın tüm vücudu çalıştırdığını ve ot biçmenin yorucu bir iş olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Çok yoruluyoruz. Engebeli yerleri tırpanla biçiyoruz ve daha sonra topluyoruz. 40 yıldır tırpanla ot biçiyorum. Geçen sene tırpanla ot biçmeyi bıraktım ama bu sene de biçmeye mecbur kaldım. Çok zor bir şey. Tırpanla ot biçen bir insan günde yaklaşık 10 litre su içiyor. O su vücuduna ter olarak çıkıyor. Geçmişte dedem ve babamla da ot biçerdik. Ben üçüncü kuşağım bizden sonra kimse tırpanla ot biçmez. Birbirimize yardım ederek günde bir kişinin arazisini biçiyoruz."

İmece usulü çalıştıklarını dile getiren Ekrem Demir de 30 yıldır tırpanla ot biçtiğini anlattı.

Engebeli arazilerin tırpan dışında biçilemediğini ifade eden Demir, "Hayvanlarımızın kışlık ihtiyacı için otları biçiyoruz. Bu şekilde ot biçmek çok zor ama hayvanlarımız için mecbur biçiyoruz. Sabah saat 06.00 gibi araziye geliyoruz, saat 18.00 gibi eve gidiyoruz. Sıcak hava işimizi zorlaştırıyor. Daha işimiz var biçmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Geleneksel Tırpanla Ot Biçme Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

10:44
1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
10:40
Kardeş katilinden kan donduran itiraf Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
09:29
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
09:22
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
08:38
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 11:24:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Geleneksel Tırpanla Ot Biçme Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.