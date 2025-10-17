Ağrı'da Hayvan Taşıma Skandalı

Ağrı Valiliği, telef olan büyükbaş hayvanı otomobilin arkasına bağlayarak taşıyan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan "Ağrı'da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucunda aracı B.A'nın kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs beyanında, büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını, sabah saatlerinde hayvanın öldüğünü ve ölü hayvanı taşımak amacıyla aracı kullandığını belirtmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."