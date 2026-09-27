Ağrı'da ibadete açılmayan caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ağrı'da ibadete açılmayan caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Ağrı\'da ibadete açılmayan caminin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Ağrı'da 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı içinde bulunan ve yapımı tamamlanmasına rağmen ibadete açılmayan camide saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında caminin çatısı ile güneydoğu cephesi yandı; çıkış nedeni araştırılıyor.

AĞRI Şehir Mezarlığı'nın içinde bulunan camide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nın içinde bulunan camide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yapımı tamamlanmasına rağmen ibadete açılmayan caminin çatısından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler alevleri söndürürken, caminin çatısı ile güneydoğu cephesi yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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