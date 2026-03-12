Ağrı'da İlkbahar Kışı Aratıyor

İlkbaharda ev ve ahırların kara gömüldüğü Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde hayvancılık yapan vatandaşlar zorlu bir yaşam sürüyor.

Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü Ağrı'da, kışı aratmayan ilkbaharın başlangıcı mart ayında kırsal bölgede yaşam zorlu geçiyor.

İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kars sınırında bulunan Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köylerinde mart ayı kışı aratmıyor.

Ev ve ahırların kara gömüldüğü köylerde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarının bakımını güçlükle sağlıyor.

Tek katlı evler kara gömüldü

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun karın ardından köylerdeki tek katlı ev ve ahırlar adeta kara gömüldü.

Baharda kışın yaşandığı, ev ve ahırların kardan kaybolduğu köyler, AA ekibince dronla görüntülendi.

Ortakent köyünde yaşayan Yusuf Kınat, AA muhabirine, bu sene kışın çetin geçtiğini, her yerin kar altında kaldığını söyledi.

Baharda kışı yaşadıklarını belirten Kınat, "Kışın köyde 2-3 ev kaldık. Hayvancılık yapıyoruz. Bazı yerlerde kar kalınlığı 3 metreyi geçiyor. Bazı evler kardan kaybolmuş, evlerin boyunu aşmış." dedi.

"15 Mayıs gibi bahar gelir"

Başkent köyünden Halis Bayram ise kar kış demeden hayvanların bakımını yapmak için yoğun çalıştıklarını anlattı.

Bölgede kışın uzun sürdüğünü ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Evlerimiz karla kaplı. Kar ve tipiden yollarımız kapansa da ekiplerce kısa sürede açılıyor. Burada 7 ay kış, 3 ay yaz, 2 ay da ayaz geçiyor. Kışı çok zor şartlarda geçirdik ama halen de devam ediyor. Köyde 2-3 metre kar var. 15 Mayıs gibi bahar gelir. Kar evlerin boyunu aşmış, çatılar içinde kaybolmuş."