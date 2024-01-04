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Ağrı'da İran plakalı TIR'da 2 milyon liralık botoks malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da İran plakalı TIR'da 2 milyon liralık botoks malzemesi ele geçirildi

Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahasında yapılan aramada, İran plakalı bir TIR'ın dorsesinde gizlenmiş 1260 şişe botoks malzemesi bulundu. Malzemelerin piyasa değeri 2 milyon 754 bin 864 lira olarak belirlendi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.

Ağrı\'da İran plakalı TIR\'da 2 milyon liralık botoks malzemesi ele geçirildi
04.01.2024 - 15:08,
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AĞRI'da, Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahasında İran plakalı TIR'ın dorsesinde piyasa değeri 2 milyon 754 bin 864 liralık 1260 şişe botoks malzemesi ele geçirildi.

Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı gümrük sahası içerisinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından İran plakalı TIR'ın dorsesindeki aramada yük içerisine gizlenmiş 2 koli malzeme bulundu. Açılan kolilerden piyasa değeri 2 milyon 754 bin 864 liralık 1260 şişe botoks malzemesi çıktı. Olayla ilgili İran uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ağrı'da İran plakalı TIR'da 2 milyon liralık botoks malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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