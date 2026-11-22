Ağrı'da kar etkisini sürdürürken Karayolları Taşlıçay yolunda karla mücadele başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da dün başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı; aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar kent merkezi ve çevresini yeniden beyaza bürüdü. Ağrı-Taşlıçay kara yolunda ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışına karşı Karayolları ekipleri karla mücadele başlattı.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü.
Kar yağışı Ağrı- Taşlıçay kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.
Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.
Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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