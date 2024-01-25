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Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Süleymankümbet köyü Aşağı Yurt mezrasında yaşayan hamile Melike Akpolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapalı olan mezrada rahatsızlandı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen durum üzerine sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaşımı kapalı olan bölgeye giderek Akpolat'ı hastaneye yetiştirdi. Akpolat'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Ağrı\'nın Hamur ilçesinde yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı
25.01.2024 - 02:57,
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede olan ilçenin en uzak yerleşim yerlerinden Süleymankümbet köyü Aşağı Yurt mezrasında yaşayan hamile Melike Akpolat rahatsızlandı.

Yakınları, yol kar ve tipiden kapalı olduğu için 8 çocuk annesi Akpolat için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Yolun ulaşıma açık olduğu Süleymankümbet köyüne kadar giden sağlık ekipleri, ulaşıma kapalı olan yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi de paletli ambulansla katederek mezraya ulaştı.

Ekipler, ilk müdahaleyi evinde yaptıkları Akpolat'ı paletli ambulansa alarak, yolun ulaşıma açık olduğu bölgede kendilerini bekleyen sağlık ekibine teslim etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan Akpolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Selahattin Akpolat, eşinin rahatsızlandığını belirterek, "Yolumuz kar ve tipi nedeniyle kapandı. Allah devletten razı olsun. Teşekkür ediyorum. Köyümüz çok uzak. Allah razı olsun, paletli ambulans geldi ve bu şekilde eşimi hastaneye kaldırdılar." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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