Ağrı'da Modern Hayvancılık Projesi Tamamlanıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Modern Hayvancılık Projesi Tamamlanıyor

Ağrı'da Modern Hayvancılık Projesi Tamamlanıyor
18.04.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da şehir merkezindeki ahırların taşınmasıyla modern hayvancılık tesisi inşaatında sona yaklaşıldı.

Ağrı'da şehir merkezindeki ahırların dışarıya taşınarak, modern, hijyenik ve entegre hayvancılık alanı oluşturulması amacıyla yapımı sürdürülen 307 ahırlık merkezin inşasında sona yaklaşıldı.

Valilik ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle il merkezine bağlı Baloluk ve Bölükbaşı köyleri yakınlarında 2021'de temeli atılan "Ahırlar Projesi" bölgesinde, 307 ahır ünitesi ve 3 veteriner binasının inşası sürüyor.

Şehir içindeki ahırların kaldırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, daha modern ve profesyonelce hayvancılık yapılması amacıyla hayata geçirilen proje tamamlandığında, yaklaşık 10 bin büyükbaş hayvan bu ahırlarda barınacak.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve beraberindekilerle inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Bozkurt, gazetecilere, Türkiye'deki en büyük hayvancılık projelerinden birinin Ağrı'da yapıldığını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.

İnşaatın sonuna yaklaştıklarını belirten Bozkurt, "Bununla birlikte yapılacak sosyal donatılarla tabiri caizse Ağrı ilimizin yeni hayvancılık üssü olacak bir tesisin çalışmalarını yerinde incelemek için bir aradayız. Ülkemizde özellikle 'asrın felaketi' olarak adlandırdığımız deprem bölgesindeki geceli gündüzlü çalışmalarıyla herkesin takdirini kazanan Kentsel Dönüşüm Başkanımız Hakkı Bey kardeşimiz bugün ilimize teşrif ettiler." diye konuştu.

Bozkurt, ahırların 25, 50 ve 75 büyükbaş kapasiteli olmak üzere farklı tiplerde yapıldığını anlattı.

Yıl sonuna doğru hayvancılık üssünü Ağrı'ya kazandıracaklarını dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir tesis, bölgeye ve ülkemize hitap edecek. Özellikle Ağrı ilimizin tarımsal ve hayvancılık alanındaki gelişimine, modern üretim anlamındaki kapasitesine de büyük katkılar sağlayacak. Bu güzel yatırımın ilk başlarda planlanmasından bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza hassaten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün kendileriyle de görüştük. Hakkı başkanla birlikte bilgiler arz ettik. İnşallah tesisin bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili bizlere talimatları oldu."

Bozkurt, kentin yüzölçümü olan 11 milyon dekarın 8,8 milyonunun hayvancılık ve tarıma elverişli olduğunu belirterek, bu hayvancılık üssü projesinin büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

Şehir merkezindeki ahırların bölgeye taşınmasıyla çevre, insan sağlığı ve hijyen açısından önemli bir adım atılmış olacağını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın hayvancılık alanında yapmış olduğu en önemli yatırımlardan biri, belki de ilki Ağrı ilimize bu sayede kazandırılmış olacak. Çok yakın bir zamanda, önümüzdeki mayıs içerisinde bu tesisin 25, 50 ve 75 büyükbaş kapasiteli olmak üzere, ödeme planlarını da en uygun şekilde ilan edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımızı düşünen, her zamanki vatandaş odaklı anlayışımızı burada da yansıtmış olacağız."

Kaynak: AA

Bozkurt, Ekonomi, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:20:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.