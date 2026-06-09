Ağrı'da Öğretmenin Şüpheli Ölümü

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği, Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'ın Abide Mahallesi Bey Sitesi'ndeki evinde ölü bulunmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi.

"Hamur ilçemizde öğretmen olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan 07.06.2026 tarihinde haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmalar gerçekleştirilmiş, yürütülen çalışmalar neticesinde Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ümit OKTAN/AĞRI,