Ağrı'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu.
İl merkezinde güneşin batışıyla ortaya çıkan sığırcık kuşları, ani dönüşler yapıp dakikalarca halka oluşturdu.
Çıkardıkları sesler eşliğinde dakikalarca gökyüzünde süzülen sığırcık kuşları, daha sonra başka yöne gitti.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Sığırcıkların Gökyüzü Dansı - Son Dakika
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