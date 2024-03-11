Ağrı'da soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor
AĞRI - Yeniden soğuk havanın etkisi altına giren Ağrı'da, sabah saatlerinde don yaşandı.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı araçların camları ise buz tuttu.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Soğuklar Etkisini Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika
Erzincan'da Cami-i Kebir'de toplanan vatandaşlar Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş esnasında tekbirler getirildi, salavatlar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Programın ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.
Serbest piyasada doların alış fiyatı 32,0000 lira, satış fiyatı ise 32,0020 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,0810 lira, satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak açıklandı. Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0400 lira seviyesindeydi.
Erzincan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı, vatandaşların yoğun ilgi ve iştirakiyle camilerde kılındı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camilere akın etti. İl Müftüsü Muharrem Gül, namaz öncesi Cami-i Kebirde vaaz ederek Ramazanın önemi ve orucun faziletine değindi. Ayrıca, Ramazan boyunca Filistin halkının yanında olacaklarını ve dualarını onlar için yapacaklarını belirtti. İlk teravih namazı, salavatlar ve ilahiler eşliğinde coşkuyla eda edildi.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun lideri Kayseri Ömürspor, ilk 3 haftada aldığı 3 galibiyet ile liderliğini sürdürüyor. Yeni takımlardan biri olan Kayseri Ömürspor, rakiplerini mağlup ederek 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Takım, geleceğe umutla bakıyor.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafının paylaşılmasıyla sağlık spekülasyonlarının sonlanması hedefleniyordu. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafları sistemlerinden sildi. Kate Middleton'ın sol elindeki tutarsızlık nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçekliği konusunda tartışmalar devam ederken, ajanslar üzerinde oynamalar yapılmamış fotoğraflar paylaşma konusunda sıkı kurallara sahip olduğunu belirtti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. haftasında oynanan maçta Hacılar Erciyesspor, deplasmanda Elazığ Aksaray Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Hacılar Erciyesspor'un gollerini Selahattin Enes Kılıç (1 penaltı) ve Bora Barlas (2 gol) attı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, Edirnespor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçta golü Uğur Ayhan kaydetti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligin 28. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde İzmit Belediyespor'a 69-74 mağlup oldu. Maçta Claudia Cuic 25 sayıyla öne çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?