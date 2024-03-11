Ağrı'da soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor

Erzincan'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Yoğun İlgiyle Kılındı

Erzincan'da Ramazan ayının ilk teravih namazı, vatandaşların yoğun ilgi ve iştirakiyle camilerde kılındı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camilere akın etti. İl Müftüsü Muharrem Gül, namaz öncesi Cami-i Kebirde vaaz ederek Ramazanın önemi ve orucun faziletine değindi. Ayrıca, Ramazan boyunca Filistin halkının yanında olacaklarını ve dualarını onlar için yapacaklarını belirtti. İlk teravih namazı, salavatlar ve ilahiler eşliğinde coşkuyla eda edildi.