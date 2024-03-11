Ağrı'da Soğuklar Etkisini Göstermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ağrı'da Soğuklar Etkisini Göstermeye Devam Ediyor

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Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde don olayı yaşandı. Kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar nedeniyle kent beyaza büründü. Ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, Murat Nehri'nin yüzeyi buz tuttu ve bazı araçların camları buzlandı.

11.03.2024 07:51  Güncelleme: 07:53
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Ağrı'da soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor

AĞRI - Yeniden soğuk havanın etkisi altına giren Ağrı'da, sabah saatlerinde don yaşandı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı araçların camları ise buz tuttu.

Kaynak: İHA

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