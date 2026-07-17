Ağrı Dağı'nda Dağcılar Zirveye Çıktı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Dağcılar Zirveye Çıktı

Ağrı Dağı\'nda Dağcılar Zirveye Çıktı
17.07.2026 16:50
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Yerli ve yabancı dağcılar, Ağrı Dağı'nın zirvesine 10 derece soğukta tırmanarak manzara keyfi yaptı.

YERLİ ve yabancı çok sayıda dağcı hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı. Dağcılar, şiddetli rüzgara rağmen 5 bin 137 metre yükseklikte manzaranın fotoğrafını çekti.

Dünyanın dört bir yanından gelen dağcılar, zirve yolculuğuna 3 bin 200 metre rakımdaki ana kampla başladı. Minibüslerle geldikleri kampta bir süre dinlenen dağcılar, ardından zirveye doğru tırmanışa geçti. Rotanın ilerleyen bölümlerinde irtifayla birlikte ağırlaşan hava koşulları, dağcılara zor anlar yaşattı. Özellikle zirveye yaklaştıkça etkisini artıran sert rüzgar, zaman zaman görüş mesafesini düşürürken, sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk hava dağcıları zorladı.

Olumsuz hava şartlarına karşı rehberler eşliğinde tırmanışı sürdüren dağcılar, 5 bin 137 metreye ulaştı. Zirvede fotoğraf çekilen dağcılar, şiddetini artıran rüzgara rağmen manzarayı izledi.

Kaynak: DHA

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